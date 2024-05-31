Грузия и Болгария восстановят паромное сообщение

Власти Грузии Болгарии решили восстановить паромное сообщение. Подготовительные работы для этого уже начались.

Власти Грузии и Болгарии решили восстановить паромное сообщение, которое долгое время играло важную роль в логистике товаров, перевозимых по Черному морю. Подготовительные работы по восстановлению начались еще в начале текущего года.

«Паромное, а также железнодорожное сообщение между Болгарией и Грузией играют важную роль в логистике товаров, перевозимых по Черному морю. Восстановление сообщения, с одной стороны, обеспечит поступление дополнительного грузопотока, а с другой, является жизненно важным с точки зрения повышения эффективности Транскаспийского международного транспортного коридора ("Средний коридор")

– пресс-служба "Грузинской железной дороги".

Отмечается, что паромное сообщение между Болгарией и Грузией имеет стратегическое значение для двух стран. И его восстановление значительно упростит и ускорит транспортировку товаров, способствуя развитию торговых связей между Грузией и Болгарией.

Кроме того, этот вид транспорта также обеспечивает альтернативный маршрут доставки, который может стать более выгодным и эффективным для некоторых видов товаров. Помимо этого, паромное сообщение способствует развитию туризма и культурного обмена между двумя странами, что важно для укрепления дружественных отношений.