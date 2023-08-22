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Россияне празднуют День государственного флага

Россияне празднуют День государственного флага
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тридцать два года назад, 22 августа 1991 года, в РСФСР было принято постановление "Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР", которым исторический флаг России стал официальным флагом страны.

22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР". Согласно документу следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. В 1993 году вышел указ о Государственном флаге России, которым лазоревый цвет полотнища был заменен на синий, а алый - на красный. Общероссийский праздник - День флага - был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1994 году. 

Сегодня в праздничный день с видеообращением к россиянам выступил президент страны Владимир Путин. Он назвал российский триколор символом единства страны.

"Россия - тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг - это символ нашего единства"

- Владимир Путин

Российский триколор, который был символом России еще при Петре I, вновь подняли над страной 22 августа 1991 года, - отметил президент, подчеркнув: с этим флагом Россия преодолела немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановила свой суверенитет. Государственный флаг всегда будет вдохновлять на то, чтобы идти только вперед, до победы, а также утверждать славу России, - добавил российский лидер.

С Днем государственного флага России жителей страны также поздравили с орбиты российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, которые сейчас работают на Международной космической станции. Они пожелали соотечественникам благополучия и процветания, здоровья и единства.

Каждое утро в детских лагерях Ставрополья будут поднимать флаг России

Каждое утро в детских лагерях Ставрополья будут поднимать флаг России

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