Россия скоро ратифицирует соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Опубликовано: 20:59, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий ратификацию заключенного в прошлом году соглашения о двойном гражданстве с Абхазией.

Законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданстве между РФ и Абхазией внесен в Госдуму, его инициатор - российский лидер. Документ размещен в электронной базе нижней палаты сегодня.

"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года"

– законопроект

Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Как следует из документа, после его вступления в силу как россияне, так и граждане Абхазии смогут получать второе гражданство - соответственно, Абхазии и России. При этом они получают право не отказываться от первого гражданства.

Лица, имеющие двойное гражданство, смогут получать образовательные и медицинские услуги, а также пользоваться соцобеспечением по законам страны постоянного проживания.

Это же правило распространяется на службу по призыву. Причем проходить военную службу нужно будет только один раз - от второго призыва такие лица освобождаются.

Соглашение о двойном гражданстве остается в силе на протяжении пяти лет. Если РФ, ни Абхазия не заявят о желании прервать соглашение, то оно продлевается, причем автоматически. Если соглашение прекратит действовать, то гражданство не будет утрачиваться автоматически.