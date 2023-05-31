Россия скоро ратифицирует соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданстве между РФ и Абхазией внесен в Госдуму, его инициатор - российский лидер. Документ размещен в электронной базе нижней палаты сегодня.
"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года"
– законопроект
Соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Как следует из документа, после его вступления в силу как россияне, так и граждане Абхазии смогут получать второе гражданство - соответственно, Абхазии и России. При этом они получают право не отказываться от первого гражданства.
Лица, имеющие двойное гражданство, смогут получать образовательные и медицинские услуги, а также пользоваться соцобеспечением по законам страны постоянного проживания.
Это же правило распространяется на службу по призыву. Причем проходить военную службу нужно будет только один раз - от второго призыва такие лица освобождаются.
Соглашение о двойном гражданстве остается в силе на протяжении пяти лет. Если РФ, ни Абхазия не заявят о желании прервать соглашение, то оно продлевается, причем автоматически. Если соглашение прекратит действовать, то гражданство не будет утрачиваться автоматически.