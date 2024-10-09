Россия нарастила торговлю с Азербайджаном

Россия продолжает наращивать торговлю с Азербайджаном. За 9 месяцев товарооборот между странами приблизился к $3,5 млрд.

Россия и Азербайджан по итогам 9 месяцев 2024 года достигли товарооборота в $3,499 млрд. Об этом информирует на своем портале Государственный таможенный комитет АР.

В том году этот показатель составлял в январе-сентябре $3,134 млрд. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года товарооборот увеличился на 11,6%.

В ГТК отмечают, что за 9 месяцев нынешнего года Азербайджан поставил России продукцию на $859,311 млн, что меньше прошлогоднего показателя на 0,5%.

При этом поставки продукции из России в Азербайджан выросли более чем на 16% и достигли $2,639 млрд.

Согласно информации, в тройку крупнейших торговых партнеров республики Южного Кавказа за указанный период входят Италия, Турция и Россия. При этом на долю торговых операций с РФ пришлось около 10,1% внешнеторгового оборота.