Россия нарастила торговлю с Азербайджаном

Россия и Азербайджан по итогам 9 месяцев 2024 года достигли товарооборота в $3,499 млрд. Об этом информирует на своем портале Государственный таможенный комитет АР.
В том году этот показатель составлял в январе-сентябре $3,134 млрд. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года товарооборот увеличился на 11,6%.
В ГТК отмечают, что за 9 месяцев нынешнего года Азербайджан поставил России продукцию на $859,311 млн, что меньше прошлогоднего показателя на 0,5%.
При этом поставки продукции из России в Азербайджан выросли более чем на 16% и достигли $2,639 млрд.
Согласно информации, в тройку крупнейших торговых партнеров республики Южного Кавказа за указанный период входят Италия, Турция и Россия. При этом на долю торговых операций с РФ пришлось около 10,1% внешнеторгового оборота.