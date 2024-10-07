Азербайджан получил первую партию продукции «Эконивы»

Компания «Эконива» начала поставлять свою продукцию в Азербайджан. Суммарный объем первой поставки составил около 30 тонн.
Группа компаний «Эконива» начала поставки своей продукции в Азербайджан, в первую партию вошли сливки и ультрапастеризованное молоко.
Как сообщил представитель ГК изданию «Ведомости», суммарный объем первой поставки составил порядка 30 т. Продукция уже представлена в торговых сетях Азербайджана.
Отмечается, что компания расширила свою географию до 10 стран. Так, «Эконива» активно поставляет молочную продукцию в Армению, Китай, Беларусь, Казахстан.
Сотрудник подчеркнул, что выход на молочный рынок Азербайджана объясняется усилением присутствия в странах ближнего зарубежья. Он заявил, что в этом году планируется поставить 7,2 тыс т за рубеж.
Стоит добавить, что «Эконива» является крупнейшим производителем молочной продукции в России.