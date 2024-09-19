Вестник Кавказа

Россия – лидер в ЕАЭС по поставкам продукции животноводства в Азербайджан

Россия – лидер в ЕАЭС по поставкам продукции животноводства в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия стала лидером среди стран ЕАЭС по поставкам продукции животноводства в Азербайджан. С начала года Азербайджан импортировал 19,5 тыс голов рогатого скота.

Россия стала лидером среди стран ЕАЭС по поставкам продукции животноводства в Азербайджан, который закупал скот, мясо и молоко у трех стран сотрудничества.

Как показано в графике Sputnik Азербайджан, Россия с января по май 2024 года экспортировала в Азербайджан 19,5 тыс голов крупного и мелкого рогатого скота, 55 т мяса и 573 т молока.

За первые 5 месяцев текущего года Азербайджан купил у Беларуси 690 т мяса и почти 3 тыс т молока. Казахстан поставил чуть более 3 тыс голов крупного и мелкого рогатого скота.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия нарастит поставки молочной продукции в Азербайджан

Россия нарастит поставки молочной продукции в Азербайджан

Самолеты хотят запустить между Баку и Калугой

Самолеты хотят запустить между Баку и Калугой

Глава Минобороны Азербайджана встретился с руководителем ФСВТС России

Глава Минобороны Азербайджана встретился с руководителем ФСВТС России

Россия привезла своих аграриев в Баку

Россия привезла своих аграриев в Баку

В Баку открылась V оружейная выставка ADEX-2024

В Баку открылась V оружейная выставка ADEX-2024

Москва и Баку сверили часы по международной повестке

Москва и Баку сверили часы по международной повестке

Полад Бюльбюль оглы отозван с должности посла Азербайджана в России

Полад Бюльбюль оглы отозван с должности посла Азербайджана в России

Баку примет глобальный саммит религиозных лидеров

Баку примет глобальный саммит религиозных лидеров

Азербайджан поделился военным опытом с Россией

Азербайджан поделился военным опытом с Россией

Председателю Управления мусульман Кавказа вручили награду в Москве

Председателю Управления мусульман Кавказа вручили награду в Москве

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы