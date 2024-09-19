Россия – лидер в ЕАЭС по поставкам продукции животноводства в Азербайджан

Россия стала лидером среди стран ЕАЭС по поставкам продукции животноводства в Азербайджан. С начала года Азербайджан импортировал 19,5 тыс голов рогатого скота.

Россия стала лидером среди стран ЕАЭС по поставкам продукции животноводства в Азербайджан, который закупал скот, мясо и молоко у трех стран сотрудничества.

Как показано в графике Sputnik Азербайджан, Россия с января по май 2024 года экспортировала в Азербайджан 19,5 тыс голов крупного и мелкого рогатого скота, 55 т мяса и 573 т молока.

За первые 5 месяцев текущего года Азербайджан купил у Беларуси 690 т мяса и почти 3 тыс т молока. Казахстан поставил чуть более 3 тыс голов крупного и мелкого рогатого скота.