Вестник Кавказа

Россия нарастит поставки молочной продукции в Азербайджан

Россия нарастит поставки молочной продукции в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки молочной продукции из России в Азербайджан могут удвоиться. В 2023 году поставки составили 17 тыс т. Россия готова стать партнером Азербайджана в обеспечении сырьевой базы ряда индустрий.

Поставки российской молочной продукции в Азербайджан могут увеличиться в два раза, к такому выводу пришел центр «Агроэкспорт».

По данным компании, в 2023 году Россия экспортировала в Азербайджан 17 тыс т молочной продукции. В этом году есть все предпосылки увеличению объема поставок.

Помимо этого, Россия заинтересована в том, чтобы стать партнером Азербайджана в обеспечении сырьевой базы молочной, кондитерской индустрии и сегмента HoReCa.

Стоит добавить, что с 2019 по 2023 года поставки российских молочных товаров в Азербайджан выросли в 1,5 раза и составили около $19 млн.

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