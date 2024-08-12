Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан довели полугодовой товарооборот до $2,5 млрд

Россия и Азербайджан довели полугодовой товарооборот до $2,5 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос более чем на 5%. За полгода он составил $2,5 млрд.

Взаимный товарооборот между РФ и Азербайджаном растет в этом году, следует из данных, опубликованных Госкомстатом АР.

За первые шесть месяцев 2024 года товарооборот двух стран превысил $2,5 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,2%.

Выросли российские поставки в Азербайджан - плюс 10,6%, почти до $2 млрд, при этом экспорт из Азербайджана в Россию в текущем году сократился на 7,8%.

Отметим, что российский рынок - ключевой для Азербайджана в ненефтяном секторе, ненефтяной продукции в РФ была поставлено за полгода на сумму, превышающую $641 млн. Основные экспортные товары относятся к категории сельхозпродукции, это овощи, фрукты, соки.

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