Россия и Турция обсудят "газовый хаб" в Санкт-Петербурге

Компания Botas проведет переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге. Стороны обсудят детали создания "газового хаба" и центра поставок газа.

В Санкт-Петербурге пройдут переговоры представителей турецкой нефтегазовой компании Botas и российского "Газпрома", пишет издание Sabah.

По данным газеты, поездка работников турецкой компании все еще на повестке. Стороны планируют обсудить строительство "газового хаба" в регионе Фракия. Там отметили, что центр газовой торговли сделает Турцию крупнейшим поставщиком газа в Европе.

При этом издание пишет, что Турция уже совершила большой шаг для достижения этой цели, запустив плавучие установки для хранения и регазификации СПГ, газовые хранилища и газовую биржу.

Помимо "газового хаба", представители обеих компаний поговорят о создании центра поставок российского газа в Турции.

В конце прошлого года вице-премьер России Александр Новак сообщил, что реализация проекта "газового хаба" в Турции может начаться в 2024 году, а карта по проекту будет принята в ближайшее время.