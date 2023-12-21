Россия и Турция договорятся по газовому хабу через месяц

Проект газового хаба в Турции начнет претворяться в жизнь уже в этом году – по данным информированных источников в Анкаре, переговоры по электронной площадке стартуют примерно через месяц.

Как сообщают российские СМИ, турецкая сторона запланировала начать переговоры с российским правительством по проекту газового хаба в Турции через месяц – не позднее начала февраля.

Эти сведения соответствуют озвученным пять дней назад данным заместителя председателя правительства России Александра Новака о намерении сторон в кратчайшие сроки согласовать "дорожную карту" по реализации газового хаба на территории Турции.

"Наши турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с нашим опытом, и я уверен, что он пригодится, чтобы обеспечить формирование электронной площадки и хаба на территории Турции. Будем надеяться, что следующий год будет началом реализации этого проекта"

– Александр Новак

Зампред правительства также пояснял, что основной функцией электронной площадки при газовом хабе в Турции будет создание актуальных котировок газовых цен для юго-восточной части европейского рынка газа.

Как пишет РИА Новости, информированный источник агентства в Турции подтвердил, что конец января – начало февраля являются ориентировочной датой старта соответствующих переговоров. Он подчеркнул, что и Москва, и Анкара настроены на продуктивную работу и согласование "дорожной карты".

Напомним, что газовый хаб в Турции призван расширить поставки газа российского происхождения на европейские рынки. Юридически его работа будет организована так, что поступающий из Турции в Европу газ не будет считаться российским, а потому не будет подлежать санкционным ограничениям. С точки зрения инфраструктуры Турция готова принимать дополнительные объемы газа из России уже сейчас, однако для полноценной работы проекта требуются дополнительные законы.

Согласно планам, электронная площадка для котировок газовых цен заработает уже в этом году.