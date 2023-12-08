Новак оценил перспективы запуска газового хаба в Турции в 2024 году

Вице-премьер России рассчитывает, что запуск газового хаба в Турции состоится в следующем году.

Газовый хаб в Турции может начать работать уже в 2024 году. Такое мнение выразил сегодня вице-премьер России Александр Новак.

"Сегодня необходимо использовать успешный опыт России, "Газпрома" по формированию цен, который мы имеем на электронной площадке в Санкт-Петербурге. Договорились с нашими партнерами о подготовке дорожной карты, которая будет принята в ближайшее время, и в рамках нее мы будем двигаться для того чтобы обеспечить начало реализации этого проекта"

– вице-премьер РФ

Он также поведал, что в скором времени представители Турции приедут в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с российским опытом.

"И я уверен, что он пригодится для того, чтобы обеспечить формирование такой электронной площадки и хаба на территории Турции"

– Александр Новак