Вестник Кавказа

Эрдоган и Путин договорились о поставках российского газа в Европу 

Эрдоган и Путин договорились о поставках российского газа в Европу 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий лидер сообщил о согласовании поставок российского газа в Европу через "хаб". Впервые о намерении создать данный "хаб" президенты Турции и РФ сообщили год назад. 

Президенты России и Турции согласовали поставки газа в Европу с помощью "хаба". Соответствующую информацию подтвердил в пятницу турецкий лидер. 

"Как вы знаете, мы настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным"

– Реджеп Тайип Эрдоган 

Напомним, впервые о турецком газовом хабе стало известно осенью 2022 года. Согласно проекту, российский газ будет поступать по трубопроводу в Турцию, которая затем будет распределять его в страны Балканского полуострова и Европы.

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