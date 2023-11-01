Вестник Кавказа

Россия и Турция ведут интенсивные переговоры по газовому хабу

Россия и Турция ведут интенсивные переговоры по газовому хабу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские и турецкие ведомства интенсивно обсуждают проект газового хаба в Турции. Газовый хаб позволит поставлять газ в страны Европы через Турцию.

Переговоры по проекту газового хаба в Турции идут интенсивно, об этом проинформировал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Россия известна как надежный поставщик газа, заметил посол.

"Мы также готовы поставлять газ потребителям третьих стран через Турцию, если в этом будут заинтересованы наши партнеры. Именно для этого было предложено создать здесь региональный центр перекачки газа"

– Ерхов

Он поделился в беседе с изданием Yeni Birlik, что в настоящее время по проекту газового хаба между сторонами ведутся «интенсивные контакты" , и как только удастся прийти к конкретным результатам, об этом станет известно.

"Речь идет о весьма специфическом вопросе, требующем сугубо профессионального подхода и спокойной работы специалистов"

– Ерхов

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