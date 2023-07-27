РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия и Азербайджан будут вместе ликвидировать внештатные ситуации на границе

Россия и Азербайджан будут вместе ликвидировать внештатные ситуации на границе
Российское правительство приняло решение провести переговоры о подписании соглашения между ФТС России и Таможенным комитетом АР по работе с ликвидацией внештатных ситуаций на границе.

Россия и Азербайджан будут проводить совместные работы по ликвидации внештатных ситуаций на границе, распоряжение было подписано российским премьером Михаилом Мишустиным.

Страны согласуют порядок ликвидации последствий ситуаций в автомобильных пунктах пропуска на границе двух государств.

Отмечается, что по этому поводу состоятся переговоры между Федеральной таможенной службой России и Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Главы МИД России и Азербайджана встретились в Москве

Главы МИД России и Азербайджана встретились в Москве

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
900 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version