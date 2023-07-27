Опубликовано: 16:39, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Российское правительство приняло решение провести переговоры о подписании соглашения между ФТС России и Таможенным комитетом АР по работе с ликвидацией внештатных ситуаций на границе.

Россия и Азербайджан будут проводить совместные работы по ликвидации внештатных ситуаций на границе, распоряжение было подписано российским премьером Михаилом Мишустиным.

Страны согласуют порядок ликвидации последствий ситуаций в автомобильных пунктах пропуска на границе двух государств.

Отмечается, что по этому поводу состоятся переговоры между Федеральной таможенной службой России и Государственного таможенного комитета Азербайджана.