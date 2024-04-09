Рейсы из Дубая в Сочи задерживаются из-за мощного ливня

Сочинская авиагавань готова принять с задержкой лайнеры, которые вылетели из Дубая. Накануне на крупнейший город ОАЭ обрушились сильные осадки, из-за чего логистика местного аэропорта была нарушена.
Сильный ливень настиг Дубай и парализовал жизнь в городе. Из-за мощных осадков авиагавань города была вынуждена отменять и задерживать рейсы.
Согласно электронному табло сочинского аэровокзала, из Дубая в Сочи было задержано два рейса.
Уточняется, что один из рейсов был задержан на два часа, второй вылетел с опозданием в час.
Ранее сообщалось, что на крупнейший город ОАЭ обрушились сильные дожди, которые парализовали движение, работу метро и учебных учреждений.
По данным синоптиков, в течение дня в Дубае выпало две нормы годовых осадков.