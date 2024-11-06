Вестник Кавказа

Россия стала на 134% популярнее у иностранных туристов за год

Парк Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За год иностранцы на 134% чаще ездили в РФ с туристическими целями. Откуда в Россию едут иностранные туристы? В 2024 году главный турпоток обеспечил Китай, а максимальный рост турпотока пришелся на Саудовскую Аравию.

В прошлом году въездной туризм в России оказался на подъеме - турпоток вырос на 134,4% по сравнению с 2023 годом, передает АТОР.

В 2024 году в РФ побывали с туристическими целями 1 571 948 граждан других стран. Половину турпотока обеспечил Китай - 848 тыс визитов. При этом допандейминый уровень пока не достигнут.

Граждане Германии стали вторыми по численности иностранными туристами в РФ, но чаще это были визиты личного или делового характера, чистых туристов из Германии в России в 2024 году было мало. При этом до пандемии коронавируса Германия входила в число основных поставщиков туристов в РФ.

Третье место заняли гости из ОАЭ - до пандемии туристы из Эмиратов были редки в России, в 2024 году турпоток составил 65,3 тыс человек.

Следом разместилась Турция - турпоток вырос на 23% с 2023 года до 58,5 тыс человек и сейчас превышает допандемийный уровень.

Значительно выросло число визитеров из Туркменистана - плюс 65% с 2023 года. Саудовская Аравия нарастила турпоток в Россию за год в семь раз, туристы из Ирана стали на 70% чаще бывать в России, сказалось соглашение о взаимном безвизовом режиме для туристов.

Также в десятку основных стран, откуда в Россию приезжали туристы в прошлом году, вошли Казахстан - плюс 47,5% к турпотоку 2023 года, Индия - плюс 59%, Куба - плюс 52%.

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