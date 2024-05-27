Вестник Кавказа

Работы по возведению поселка для палестинцев в Грозном подходят к концу

Работы по возведению поселка для палестинцев в Грозном подходят к концу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Чечни заканчивают возведение поселка для палестинских беженцев. Городок появится в Висаитовском районе. Возведение финансирует фонд имени А. Кадырова.

Мэрия Грозного сообщила о скором завершении возведения поселка в Висаитовском районе города для палестинских беженцев.

Городок включит в себя пять многоквартирных домов. Общая площадь составит порядка 6 тыс кв м. Недалеко расположены детсад и школа.

В администрации заявили, что работы по появлению городка финансирует фонд имени А. Кадырова. Заселение начнется через несколько недель.

Стоит добавить, что в Чечне в настоящее время находятся 209 беженцев из Палестины. Они сейчас проживают в детском лагере «Горячий ключ».

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