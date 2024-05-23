Путин пообещал приехать в Чечню

Владимир Путин заявил, что постарается приехать в Чечню. По его словам, он обещал Рамзану Кадырову. Он добавил, что вся Россия будет гордиться республикой.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с многодетными семьями заявил о желании совершить визит в Чеченскую Республику.

Он заявил, что постарается приехать в Чечню, поскольку обещал это сделать главе региона Рамзану Кадырову.

«Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась»

- Владимир Путин

Глава государства также рассказал, что ознакомился с планами развития Грозного и сообщил, что вся Россия будет гордится Чечней. Он добавил, что удивился темпу развития республики.