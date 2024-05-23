Вестник Кавказа

Сабантуй отпразднуют в Чечне

Сабантуй отпразднуют в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне готовятся отпраздновать Сабантуй. Организация праздника обсуждалась на встрече Ахмеда Дудаев и делегации из Татарстана.

Глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев провел встречу с делегацией из Татарстана.

Он заявил, что в республике будет организован татарский национальный праздник Сабантуй. Дудаев отметил, что регион готовится к нему с большим азартом.

Министр также пригласил гостей из Татарстана приехать на фестиваль Беноевская весна в следующем году.

Замглавы правительства Татарстана Василь Шайхразиев выразил благодарность руководству Чечни за внимание к татарской общине.

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