Сабантуй отпразднуют в Чечне

В Чечне готовятся отпраздновать Сабантуй. Организация праздника обсуждалась на встрече Ахмеда Дудаев и делегации из Татарстана.

Глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев провел встречу с делегацией из Татарстана.

Он заявил, что в республике будет организован татарский национальный праздник Сабантуй. Дудаев отметил, что регион готовится к нему с большим азартом.

Министр также пригласил гостей из Татарстана приехать на фестиваль Беноевская весна в следующем году.

Замглавы правительства Татарстана Василь Шайхразиев выразил благодарность руководству Чечни за внимание к татарской общине.