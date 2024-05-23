Сабантуй отпразднуют в Чечне

В Чечне готовятся отпраздновать Сабантуй. Организация праздника обсуждалась на встрече Ахмеда Дудаев и делегации из Татарстана.
Глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев провел встречу с делегацией из Татарстана.
Он заявил, что в республике будет организован татарский национальный праздник Сабантуй. Дудаев отметил, что регион готовится к нему с большим азартом.
Министр также пригласил гостей из Татарстана приехать на фестиваль Беноевская весна в следующем году.
Замглавы правительства Татарстана Василь Шайхразиев выразил благодарность руководству Чечни за внимание к татарской общине.