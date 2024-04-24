Вестник Кавказа

Чечня примет фестиваль «Голос Кавказа» 

Чечня примет фестиваль «Голос Кавказа» 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне в июле пройдет фестиваль радиожурналистов «Голос Кавказа». К участию приглашаются радиожурналисты и радиокомпании, вещающие на территории России.    

Фестиваль «Голос Кавказа» пройдет в Чечне. Мероприятие объединит талантливых радиожурналистов со всего Кавказа. 
Основной целью фестиваля является создание платформы для обмена опытом, повышения профессионального уровня радиожурналистов и развития радиоиндустрии на Кавказе. Задачи мероприятия включают в себя проведение мастер-классов, дискуссий, презентаций и других форматов, способствующих обогащению знаний участников. 

«В конкурсе представлены номинации «Ежедневный информационный выпуск», «Тематическая программа» и «Утреннее шоу». Прием заявок на участие продлится до 15 июля»

– Оргкомитет Фестиваля «Голос Кавказа» 

В рамках фестиваля «Голос Кавказа» планируется разнообразная программа мероприятий, включающая в себя конкурсы радиожурналистов, круглые столы по актуальным темам, творческие мастерские и возможность публикации лучших работ участников. 
Радиожурналисты со всего СКФО приглашаются к активному участию в фестивале «Голос Кавказа». Это отличная возможность не только проявить себя и обменяться опытом с коллегами из других регионов. 
Участие в фестивале «Голос Кавказа» позволит радиожурналистам расширить свои профессиональные горизонты, найти новые идеи для творчества, а также укрепить свои позиции в индустрии.

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