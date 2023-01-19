Карачаево-Черкесия примет конкурс стригалей

Лучшего специалиста по стрижке овец (стригаля) выберут на конкурсе в Карачаево-Черкесии. Победители конкурса получат в качестве приза бытовую и оргтехнику.

Лучшего стригаля выберут на конкурсе, который состоятся в КЧР. Мастера продемонстрируют свое искусство и посоревнуются за звание лучшего.

«Участниками конкурса станут более 50 человек со всех районов Карачаево-Черкесии, имеющих опыт работы в стрижке овец, в том числе представители семейных ферм, для которых стрижка овец стала вековой традицией»

– пресс-служба главы и правительства региона.

Стрижка овец в Карачаево-Черкесии имеет глубокие исторические корни, уходящие в далекое прошлое. Местные жители с большим пиететом относятся к этому ремеслу, передавая его из поколения в поколение. Каждый участник конкурса стригалей не только продемонстрирует свое мастерство, но и привнесет в процесс частичку традиций и культуры своего народа.

Техника и творчество

Стрижка шерсти у овец – это не просто процесс обрезки, это настоящее искусство. Мастера используют различные техники и инструменты, чтобы создать уникальные узоры и узнаваемый стиль. Каждый участник конкурса приносит с собой свои секреты и хитрости, делая процесс еще более увлекательным и захватывающим. В пресс-службе главы правительства региона отметили, что победители конкурса получат в качестве приза бытовую и оргтехнику.