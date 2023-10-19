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Путин: связи России и Китая - беспрецедентные

Путин: связи России и Китая - беспрецедентные
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин сообщил о высоком уровне российско-китайских отношений. Он отметил, что сотрудничество стран в энергетике становится все более активным.

Российский лидер Владимир Путин, приветствуя участников российско-китайского энергетического форума, рассказал о сотрудничестве Москвы и Пекина. Он отметил, что сегодня двусторонние отношения достигли беспрецедентно высокого уровня.

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым»

- Владимир Путин

По его словам, страны реализуют крупные проекты в нефтегазовом секторе и сфере мирного атома. Путин подчеркнул, что сейчас растут объемы поставок энергоресурсов в Китай, а также ведется работа, направленная на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья.

Глава государства добавил, что российско-китайский бизнес-форум играет одну из ключевых ролей в продвижении взаимовыгодной кооперации, который обеспечивает прямой диалог между странами.

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