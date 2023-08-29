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Путин и Эрдоган встретятся в Сочи в ближайший понедельник

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
© Фото: сайт Кремля
Главы государств РФ и Турции проведут переговоры в следующий понедельник. Они пройдут в Сочи.

Переговоры президентов России и Турции состоятся в начале следующей недели. Об этом пишут турецкие СМИ.

Накануне в Кремле рассказали, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уже согласовали дату встречи, однако из-за договоренностей пока не объявляют ее.

"При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент. Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи"

– передал телеканал Haberturk

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