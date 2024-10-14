Вестник Кавказа

Противоракетные комплексы THAAD в Израиле ввели в эксплуатацию

Противоракетные комплексы THAAD в Израиле ввели в эксплуатацию
© Фото: The U.S. Army, the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Американские ПРО, около недели назад поставленные в Израиль, в воскресенье были введены в эксплуатацию. THAAD призваны защитить Израиль от возможных ракетных ударов с иранской стороны.

Поставленные ранее в Израиль американские батареи противоракетной обороны THAAD, установлены и введены в эксплуатацию, передает со ссылкой на информированные источники израильская гостелерадиокомпания Kan.

"Американская система перехвата баллистических ракет THAAD сегодня была введена в эксплуатацию в Израиле"

– сообщение

Вместе с компонентами системы ПРО в Израиль несколько дней назад прибыли сотни американских военных, в их задачи входит установка и дальнейшее обслуживание THAAD.

Новейшая ПРО должна будет защитить Израиль от иранского удара, который может последовать за ответом ЦАХАЛ на атаку от 1 октября.

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