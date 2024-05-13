Президент Турции соболезнует в связи с гибелью Раиси

Эрдоган выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Ирана. Также соболезнования выразил ряд мировых лидеров, в том числе президенты России и Азербайджана.

Глава турецкого государства направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью своего иранского коллеги.

«К сожалению, я узнал о том, что в результате авиакатастрофы вертолета погиб мой уважаемый коллега, брат, президент Исламской Республики Иран господин Ибрагим Раиси. Я молю Всевышнего Аллаха о милости к нему»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана уже выразили лидеры России, Азербайджана, ОАЭ, Пакистана, Евросоюза, а также других государств.