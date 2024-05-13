Вестник Кавказа

Узбекский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Шавкат Мирзиеев направил лидеру Ирана письмо в связи с гибелью Эбрахима Раиси. В нем говорится, что президент внес большой вклад в развитие сотрудничества и партнерства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо, сообщает пресс-служба главы государства.

В нем Мирзиеев выразил соболезнования в связи с гибелью своего иранского коллеги Эбрахима Раиси. В нем говорится, что президент ИРИ внес большой вклад в развитие отношений между Узбекистаном и Ираном.

В заключение Мирзиеев выразил слова сочувствия и поддержки иранскому народу, а также родным и близким погибших.

Гибель Эбрахима Раиси

Напомним, вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту разбился в горной местности в Восточном Азербайджане 19 мая.

Вместе с ним погибли глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Общее число погибших – 9 человек.

 

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