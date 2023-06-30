Президенты Турции и Ирана провели телефонный разговор

Опубликовано: 7:11, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры Ирана и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения, а также региональную повестку.

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние двусторонних отношений и региональные вопросы.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями в связи с празднованием одного из главных исламских праздников – Курбан-байрам.

Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, уточняя, что главы государств выразили взаимные пожелания, чтобы Курбан-байрам принес мир, спокойствие и процветание всему человечеству, особенно исламскому миру.