Сотрудничество России и Ирана обеспокоило Израиль

Израиль выразил обеспокоенность в связи с укреплением сотрудничества между Ираном и РФ.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что укрепление отношений России и Ирана вызывает беспокойство Израиля.
"Эти отношения, это партнерство, безусловно, вызывают беспокойство, потому что Иран получает оружие, которое использует для достижения целей, направленных против Израиля, против арабских государств и против многих других"
– Биньямин Нетаньяху
Отметим, что рост военного потенциала Ирана крайне беспокоит Израиль. В частности, ранее Нетаньяху резко раскритиковал МАГАТЭ, назвав агентство политической структурой, после того как оно предпочло прекратить следствие по сообщениям об обогащении урана в Иране выше 80%.