Сотрудничество России и Ирана обеспокоило Израиль

Опубликовано: 9:56, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль выразил обеспокоенность в связи с укреплением сотрудничества между Ираном и РФ.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что укрепление отношений России и Ирана вызывает беспокойство Израиля.

"Эти отношения, это партнерство, безусловно, вызывают беспокойство, потому что Иран получает оружие, которое использует для достижения целей, направленных против Израиля, против арабских государств и против многих других"

– Биньямин Нетаньяху

Отметим, что рост военного потенциала Ирана крайне беспокоит Израиль. В частности, ранее Нетаньяху резко раскритиковал МАГАТЭ, назвав агентство политической структурой, после того как оно предпочло прекратить следствие по сообщениям об обогащении урана в Иране выше 80%.