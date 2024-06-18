Израиль выразил соболезнования народу России в связи с терактами в Дагестане

Израиль выразил соболезнования народу РФ в связи с терактами в Дагестане. В телеграмме подчеркнуто, что терроризм нужно осудить и бороться с ним во всем мире.

Власти еврейского государства выразили соболезнования всем близким и родственникам погибших в результате террористических атак в Дагестане. В коммюнике подчеркнуто, что все проявления терроризма во всем мире должны быть осуждены.

"Наши соболезнования российскому народу и семьям жертв случившихся вчера ужасных террористических атак в Дагестане против еврейских синагог и православных церквей. Пожелания скорейшего выздоровления раненым. Терроризм нужно осудить и бороться с ним во всем мире. Терроризм нельзя терпеть!"

– официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн.

Ранее сообщалось, что накануне в Дагестане террористической атаке подверглись два православных храма и синагога. По данным местных властей есть жертвы среди правоохранителей и гражданского населения. По факту возбуждено уголовное дело.