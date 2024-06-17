Траур в Дагестане объявлен на три дня

В Республике Дагестан сегодня стартовал трехдневный траур. Накануне в Махачкале и Дербенте были совершены теракты, погибли более 15 человек. Режим КТО снят этим утром.

Власти Дагестана с связи с событиями, произошедшими в республике накануне, объявили траур на три дня.

"24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал Сергей Меликов"

– администрация главы РД

Боевики совершили нападения на православные храмы, синагогу и пост ДПС в воскресенье, в числе погибших настоятель храма, мирные жители, сотрудники полиции.

Сегодня в Дагестане приспущены государственные флаги, в эфире радио и телевидения отменены развлекательные передачи, также от увеселительных мероприятий в дни траура в республике откажутся все учреждения культуры.