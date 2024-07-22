Мощный ливень в Сочи привел к наводнениям

На Сочи обрушился тропический ливень. Во многих районах произошли подтопления, в том числе под водой оказалась часть трассы А-147 из Сочи в Абхазию. Туристов просят не выходить на берег моря, некоторые пляжи закрыты.

Вечером в субботу в Адлерском районе Сочи прошел мощный ливень, что привело к подтоплениям.

Под водой оказались многие автодороги: подтоплена федеральная трасса А-147, соединяющая Сочи и Абхазию; затопило дорогу на Адлерский ж/д вокзал; в районе торгцентра "Фара" образовалось озеро; село Молдовка частично оказалось под водой. Движение в Адлере сегодня затруднено.

В городской администрации уточнили, что общественный транспорт работает штатно, на работе аэропорта непогода также не сказалась. Коммунальные службы ликвидируют последствия ливня.

На фоне непогоды введены ограничения в работе сочинских пляжей.

"Частично ограничена работа пляжей во всех четырех районах курорта. Решение принимается в целях обеспечения безопасности отдыхающих"

– администрация Сочи

Штормовое предупреждение действует на курорте 27 и 28 июля, вероятны обильные осадки, ветер до 20 м/с, смерчи над морем, сели в горах, подъем воды в реках.