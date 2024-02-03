ТУ-204 будет летать в Грузию, Армению и Израиль

Отечественный самолет ТУ-204 будет совершать зарубежные перелеты. Эксплуатировать лайнер намерена авиакомпания Red Wings.

Авиаперевозчик Red Wings возобновляет перелеты по международным направлениям на отечественных самолетах ТУ-204. Информацию об этом опубликовала на своем портале Ассоциация туроператоров России.

Сообщается, что первый рейс состоится сегодня из Домодедово. Лайнер отправится из российской столицы в Батуми. Рейсы планируется совершать каждый день до конца октября. Цена билетов стартует от 16,5 тыс рублей.

Далее отечественный борт отправится в Тель-Авив. Свой первый полет в Израиль лайнер совершит 7 июня. По маршруту Москва - Тель-Авив рейсы будут совершаться каждый день, кроме понедельника. Стоимость билетов – от 20 тыс рублей.

Также 12 июня намечен старт полетов в Ереван. В Армению ТУ-204 будет летать по понедельникам и пятницам. Приобрести посадочный талон можно за 11,5 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что лайнер также будет совершать полеты в Баку, но пока по данному маршруту заявлен самолет SSJ-100.