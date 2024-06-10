Президент Казахстана поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Акорда опубликовала праздничное обращение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, в котором он рассказал о значении Курбан-байрама и мусульманских ценностей для Казахстана, подчеркнув позитивное влияние традиционных религий на общество республики.

Как и лидеры других стран с мусульманским населением, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам своего государства по случаю начала Праздника жертвоприношения, называемого на казахском языке Курбан айт.

Токаев подчеркнул, что Курбан айт (Курбан-байрам, Гурбан байрамы) содействует сплочению верующих граждан в духовной плоскости.

"Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт, олицетворяющим идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности. Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний и способствует укоренению нравственных ценностей"

– Касым-Жомарт Токаев

Президент обратил внимание на то, что ислам давно стал частью культурного кода казахстанской нации, и его идеалы в полной мере проявились в действиях людей при спасении пострадавших от масштабных паводков, случившихся этой весной. Завершая поздравления, Токаев выразил уверенность в способности Казахстана путем социального согласия и единства победить любые возможные угрозы безопасности и стабильности республики.