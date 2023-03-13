Хаменеи помиловал и пересмотрел сроки заключения тысяч осужденных

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи сегодня помиловал и сократил сроки заключения осужденным за различные преступления в связи с празднованием Курбан байрама и Гадир Хум.

В Иране – большая амнистия: по случаю празднования Курбан байрама и Гадир Хум аятолла Али Хаменеи своим решением помиловал, сократил сроки тюремного заключения и изменил наказания 2654 заключенным, сообщил сегодня заместитель судебной власти Ирана Садег Рахими.

"Амнистию получили 182 женщины, 30 иностранных граждан, 53 осужденных за совершение преступления против безопасности страны, а также шестеро несовершеннолетних"

- Садег Рахими

Прошение о помиловании и изменении сроков заключения было представлено верховному лидеру главой судебной власти страны Голамом Хоссейном Мохсени Эжеи, оно касалось тех заключенных, которые отвечают всем требованиям и условиям комиссии по амнистии и помилованию, добавил Рахими.