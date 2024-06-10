Гурбан байрамы впервые за 32 года отмечается в Шуше

В городе Шуша в Азербайджане сегодня утром был совершен праздничный намаз. Азербайджанцы, вернувшиеся в Шушу, впервые отмечают Гурбан, праздник жертвоприношения, в родном городе.

Мусульмане всего мира отмечаются сегодня Праздник жертвоприношения - Ид аль-Адха. Для Азербайджана это четвертый Гурбан, который республика отмечает после полного восстановления территориальной целостности и освобождения части страны от многолетней оккупации. Сегодня азербайджанцы впервые за 32 года празднуют Гурбан в Шуше.

Утром 16 июня праздничный намаз был совершен в мечети Юхары Говхар Ага в городе Шуша, участие в нем приняли сотни жителей, недавно вернувшиеся в родной и восстановленный город. Сегодня в Шуше прочли не только праздничный намаз, но и молитвы за души шехидов, погибших в ходе Карабахской войны.

Также сегодня в Шуше состоялась раздача жителям праздничного пая по случаю Гурбан байрамы. Мероприятие прошло во дворе нового жилого комплекса при поддержке спецпредставительства президента Азербайджана в Шуше, Управления государственного заповедника города Шуша и Агентства продовольственной безопасности (АПБ).

Забой жертвенных животных был проведен под ветеринарным контролем в мобильном пункте в соответствии с современными требованиями и гигиеническими нормами. На участке работает мобильная лаборатория Азербайджанского института пищевой безопасности.

В 2024 году на Гурбан забой и раздача мяса жертвенных животных впервые организованы в Физулинском и Лачинском районах Азербайджана.

В Азербайджане в этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 16 и 17 июня, ранее глава государства Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди АР Мехрибан Алиева поздравили азербайджанский народ с Гурбан байрамы.