Мусульмане мира отмечают Курбан-байрам – праздник жертвоприношения

Сегодня последователи ислама во всем мире отмечают праздник Кубран-байрам, один из двух главных мусульманских праздников. Утром 16 июня в мечетях провели праздничные проповеди и молитвы. Президенты стран мира поздравляют граждан с праздником.

Праздник Курбан-байрам или Ид аль-Адха наступил в 2024 году 16 июня, отмечать его мусульмане будут два-три дня, во многих странах, в том числе России, по случаю праздника объявлены выходные. Лидеры стран мира поздравляют сегодня мусульман с важным праздником.

Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении подчеркнул вклад, который вносит мусульманская община в единение народа России.

"Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама. Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения"

– Путин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Курбан айтом, он отметил, что этот праздник помогает укоренению нравственных ценностей.

"Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт, олицетворяющим идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности. Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества"

– Токаев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил с праздником азербайджанский народ и пожелал счастливого Гурбана. Поздравление первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в социальной сети.

"Поздравляю вас и мусульман мира с праздником Гурбан байрамы! Да услышит Аллах все ваши молитвы и примет жертвоприношения! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и счастье"

– Мехрибан Алиева

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил, что Курбан хайит утвердился в жизни людей как символ милосердия, великодушия и гуманизма.

"Искренне, от всей души поздравляю вас, весь наш народ с праздником Курбан хайит, наступившим в нашей стране, которая с каждым днем преображается и озаряется светом мира, доброты и согласия"

– Мирзиеев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил мусульман республики с праздником Ид аль-Адха, или Курман айтом, который пробуждает в сердцах самые светлые чувства.

"Мы и впредь будем уделять особое внимание воплощению в жизнь надежд и устремлений нашего многонационального и многоконфессионального народа, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей, представители которых считают эту прекрасную страну своей Родиной"

– Жапаров