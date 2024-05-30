Вестник Кавказа

Курбан-байрам 2024: что нужно и что нельзя делать, как провести Ид аль-Адха?

Мурад Устаров
Курбан-байрам 2024: что нужно и что нельзя делать, как провести Ид аль-Адха?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До празднования Курбан-байрама остается несколько дней. Это один из главных праздников всех мусульман. Когда его отмечают в этом году? Как провести праздник? Что можно и что нельзя делать в Ид аль-Адха? 

Курбан-байрам – это семейный праздник, как и все остальные в исламском календаре. В этот день принято вспоминать пророка Ибрагима, помогать нуждающимся и делиться радостью. 

Когда Курбан-байрам 2024? 

Праздник жертвоприношения (Ид аль-Адха, или Курбан-байрам) мусульмане отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам. 

За день до самого праздника последователи ислама встретят День стояния на горе Арафат. В этот день паломники со всего мира посещают гору Арафат в Мекке для совершения очень важного обряда, без которого хадж не будет засчитан. 

Календарь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На следующий же день верующие отметят Курбан-байрам. В 2024 году он выпадает на 16 июня. 

Выходной на Курбан-байрам 

Праздник Курбан-байрам традиционно объявляется выходным днем в странах Исламского мира, а также в некоторых регионах России: 

  • республиках Северного Кавказа;
  • Татарстане; 
  • Башкортостане; 
  • Крыму. 

Местные власти, помимо дня празднования, дополнительно объявляют выходными еще несколько дней. Делается это для того, чтобы верующие могли поздравить своих родных и близких. 

Что делать в день празднования Ид аль-Адха? 

Мусульмане в этот день собираются на большую праздничную молитву, которая проводится в мечетях или на специально выделенных площадках. Намаз можно совершить и в домашних условиях, если в этом есть такая необходимость. 

Праздничная молитва у Мемориальной мечети на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После праздничной молитвы следует обряд жертвоприношения. Обязательно мясо животного нужно разделить на три части и поделиться с нуждающимися, а также родственниками и друзьями. 

После этого следуют визиты к родным и близким. В этот день принято накрывать столы, подаются блюда с мясом, выпечка, сладости. При этом на столе не должно быть алкоголя. 

Праздничный намаз в Москве 

Праздничная проповедь начнется в 07:00 мск во всех мечетях Москвы и Подмосковья. Мероприятия завершатся в 08:00. Кроме того, будут установлены специальные площадки для тех, кто не смог помолиться в мечети. 

Обряд жертвоприношения 

Обряд жертвоприношения – ключевой ритуал празднования Курбан-байрама, к которому следует подходить со всей ответственностью. Его можно совершать как в праздничный день, так и в течение трех дней после Ид аль-Адха. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На праздник принять резать барана или овцу. Однако в качестве жертвы также можно выбрать коров, быков или же верблюдов. При этом все животные не должны быть больными и страдать от каких-либо недостатков. 

Перед закалыванием следует произнести "Бисмиллях" или "Бисмилляхи Ррахмани Ррахим", что означает "Во имя Аллаха, Милостливого и Милосердного". 

Мясом животного следует делиться, поэтому одну часть надо пожертвовать нуждающимся, вторую – родственникам, а третью – оставить себе. 

Что нельзя делать на Курбан-байрам? 

Курбан-байрам, равно как и другие праздничные дни, имеет ряд строгих ограничений, которые следует соблюдать. Так, во время торжества нельзя пить алкоголь, который в принципе запрещен в исламе

Помимо этого, мусульманам в этот день не следует ругаться и обижаться, а также сквернословить. На Курбан-байрам принято желать друг другу только благое и мириться. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, последователи ислама не должны отказывать в милостыни или помощи тем, кто в них нуждается. Под запрет попадает и тяжелый труд. 

До праздника мусульманам рекомендовано держать девятидневный пост с отказом от еды и питья в дневное время суток. На Курбан-байрам уразу держать строго запрещено. 

Как провести Ид аль-Адха? 

Курбан-байрам, как и Ураза-байрам, - семейный праздник. Поэтому его лучше провести в кругу родных и близких за большим праздничным столом. 

Ифтар в шатре рамадана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этот день также принято совершать визиты, дарить подарки, раздавать милостыню и делиться счастьем, потому что Курбан-байрам – это праздник милосердия.

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