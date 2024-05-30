Курбан-байрам 2024: что нужно и что нельзя делать, как провести Ид аль-Адха?

Курбан-байрам – это семейный праздник, как и все остальные в исламском календаре. В этот день принято вспоминать пророка Ибрагима, помогать нуждающимся и делиться радостью.
Когда Курбан-байрам 2024?
Праздник жертвоприношения (Ид аль-Адха, или Курбан-байрам) мусульмане отмечают через 70 дней после праздника Ураза-байрам.
За день до самого праздника последователи ислама встретят День стояния на горе Арафат. В этот день паломники со всего мира посещают гору Арафат в Мекке для совершения очень важного обряда, без которого хадж не будет засчитан.
На следующий же день верующие отметят Курбан-байрам. В 2024 году он выпадает на 16 июня.
Выходной на Курбан-байрам
Праздник Курбан-байрам традиционно объявляется выходным днем в странах Исламского мира, а также в некоторых регионах России:
- республиках Северного Кавказа;
- Татарстане;
- Башкортостане;
- Крыму.
Местные власти, помимо дня празднования, дополнительно объявляют выходными еще несколько дней. Делается это для того, чтобы верующие могли поздравить своих родных и близких.
Что делать в день празднования Ид аль-Адха?
Мусульмане в этот день собираются на большую праздничную молитву, которая проводится в мечетях или на специально выделенных площадках. Намаз можно совершить и в домашних условиях, если в этом есть такая необходимость.
После праздничной молитвы следует обряд жертвоприношения. Обязательно мясо животного нужно разделить на три части и поделиться с нуждающимися, а также родственниками и друзьями.
После этого следуют визиты к родным и близким. В этот день принято накрывать столы, подаются блюда с мясом, выпечка, сладости. При этом на столе не должно быть алкоголя.
Праздничный намаз в Москве
Праздничная проповедь начнется в 07:00 мск во всех мечетях Москвы и Подмосковья. Мероприятия завершатся в 08:00. Кроме того, будут установлены специальные площадки для тех, кто не смог помолиться в мечети.
Обряд жертвоприношения
Обряд жертвоприношения – ключевой ритуал празднования Курбан-байрама, к которому следует подходить со всей ответственностью. Его можно совершать как в праздничный день, так и в течение трех дней после Ид аль-Адха.
На праздник принять резать барана или овцу. Однако в качестве жертвы также можно выбрать коров, быков или же верблюдов. При этом все животные не должны быть больными и страдать от каких-либо недостатков.
Перед закалыванием следует произнести "Бисмиллях" или "Бисмилляхи Ррахмани Ррахим", что означает "Во имя Аллаха, Милостливого и Милосердного".
Мясом животного следует делиться, поэтому одну часть надо пожертвовать нуждающимся, вторую – родственникам, а третью – оставить себе.
Что нельзя делать на Курбан-байрам?
Курбан-байрам, равно как и другие праздничные дни, имеет ряд строгих ограничений, которые следует соблюдать. Так, во время торжества нельзя пить алкоголь, который в принципе запрещен в исламе.
Помимо этого, мусульманам в этот день не следует ругаться и обижаться, а также сквернословить. На Курбан-байрам принято желать друг другу только благое и мириться.
Кроме того, последователи ислама не должны отказывать в милостыни или помощи тем, кто в них нуждается. Под запрет попадает и тяжелый труд.
До праздника мусульманам рекомендовано держать девятидневный пост с отказом от еды и питья в дневное время суток. На Курбан-байрам уразу держать строго запрещено.
Как провести Ид аль-Адха?
Курбан-байрам, как и Ураза-байрам, - семейный праздник. Поэтому его лучше провести в кругу родных и близких за большим праздничным столом.
В этот день также принято совершать визиты, дарить подарки, раздавать милостыню и делиться счастьем, потому что Курбан-байрам – это праздник милосердия.