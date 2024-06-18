4 миллиона туристов приехали в Анталью на Курбан-байрам 2024

Турпоток в Анталью на время выходные в связи с праздником Курбан-байрам достиг 4 млн человек. Каждый день в город приезжали десятки тысяч человек.

Анталья приняла 4 млн туристов из Турции и из-за границы на каникулы, объявленные на праздник Курбан-байрам, пишут местные СМИ, ссылаясь на информацию городских властей.

По словам представителя мэрии, выходные на Ид аль-Адха 2024 длились девять дней, причем на них выпало и начало каникул в школе.

В итоге с 16 по 25 июня в Анталью каждый день приезжали десятки тысяч гостей, так что за все время праздников город посетили около 4 млн человек.

По словам чиновника, туристов привозили самолеты и автобусы, они прибывали и на личном автотранспорте – в общей сложности в город въехало свыше миллиона машин.

"В аэропорту города приземлились 4,3 тыс лайнеров, около 100 тыс туристов приехало на международных автобусах, число которых составило 7,2 тыс"

– представитель властей