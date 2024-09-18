Мусульманский календарь 2025: какой сейчас год и месяц в исламе?

Мусульманский календарь короче григорианского на 10 дней. Какой сейчас год в исламе? Когда новый год у мусульман в 2025 году? Когда начнется Рамадан в 2025 году?

Мусульманский календарь используется последователями ислама для определения дат праздников, постов и памятных дней. В некоторых странах он является официальным. Он заметно отличается от привычного григорианского по множеству признаков.

Какой сейчас год по мусульманскому календарю?

Мусульманский календарь состоит из 354 или 355 дней. Он на 10 дней короче григорианского календаря, поэтому даты исламских праздников и памятных дней ежегодно сдвигаются назад.

Исламское летоисчисление ведется от даты переселения (хиджры) пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Данное событие произошло в 622 году.

По мусульманскому календарю сейчас 1446 год. Последний месяц в календаре – Зуль-хиджа, который в 2025 году начнется 28 июня, а завершится 25 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый месяц в исламском календаре – месяц Мухаррам. Его приход в 2025 году выпадает на 26 июня и ознаменует наступление нового 1447 года.

Сколько месяцев в мусульманском календаре?

Исламский календарь, как и григорианский, включает в себя 12 месяцев. При этом в мусульманском есть 4 запретных месяца:

Зуль-каада;

Зуль-хиджа;

Мухаррам;

Раджаб.

Какой сейчас месяц по мусульманскому календарю?

Сейчас идет месяц Джумада ас-сани – шестой месяц в исламском лунном календаре. Месяц Джумада ас-сани в 2024 году наступил 3 декабря и завершится 31 декабря.

Раджаб

Раджаб (1 января – 30 января) – седьмой месяц в исламском лунном календаре, один из запретных месяцев в религии. В переводе с арабского языка «Раджаб» означает» возвеличивание».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С приходом месяца Раджаб наступает череда благословенных месяцев. Он также является вступительным к священному месяцу Рамадан. Кроме того, в Раджаб случилось ночное путешествие пророка Мухаммеда в Иерусалим (Исра) и его вознесение на небеса (Мирадж).

Шабан

Шабан (31 января – 28 февраля) – восьмой месяц в мусульманском лунном календаре, который предшествует священному месяцу Рамадан, и считается месяцем духовной подготовки к 30-дневному посту.

Последователи ислама 15-го числа месяца Шабан отмечают одну из почитаемых в религии ночей – Ночь Бараат. В 2025 году она наступит с 13 на 14 февраля.

Девятый месяц мусульманского лунного календаря Рамадан

Рамадан (1 марта – 29 марта) – девятый по счету месяц в мусульманском календаре. Это священный для мусульман месяц, в течение которого они соблюдают пост (уразу) путем отказа от еды и питья днем.

Все дни Рамадана представители ислама посвящают посту, молитвам, укреплению имана (веры), визитам к родным и близким, проведению ифтаров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 27-ю ночь Рамадана для мусульман наступает Ночь предопределения (Ночь аль-Кадр), которая изменит судьбу каждого человека. В 2025 году мусульмане встретят эту ночь с 26 на 27 марта.

Завершится месяц Рамадан одним из главных праздников в религии – Ид аль-Фитр (Праздник разговения, Ураза-байрам).

Шавваль

Месяц Шавваль (30 марта – 28 апреля) – десятый месяц мусульманского календаря, который следует за Рамаданом. В первый день Шавваля мусульмане отмечают Ураза-байрам. В 2025 году его будут праздновать 30 марта.

Помимо этого, в Шавваль последователям ислама рекомендуется держать шестидневный пост, который можно соблюдать как 6 дней подряд, так и разбить на отдельные дни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом запрещено воздерживаться от приема пищи в Праздник разговения. Пост в Шавваль очистит верующего от всех грехов со дня рождения.

Запретные месяцы в исламе

В исламе есть месяцы, которые имеют особое значение для мусульман. В дни этих месяцев запрещалось вести войны, конфликты и любые кровопролития. Такие месяцы известны как «запретные», их в календаре все четыре;

Зу-ль-каада,

Зу-ль-хиджа,

Мухаррам,

Раджаб.

Зу-ль-каада

Месяц Зуль-каада (29 апреля – 27 мая) – одиннадцатый месяц в исламском календаре. Название данного месяца означает «месяц оседлости». То есть это месяц стоянок, оседлой жизни и прекращения кочевания.

Зу-ль-хиджа

Месяц Зуль-хиджа (28 мая – 25 июня) – последний месяц в исламском лунном календаре, который идет по счету двенадцатым.

Зуль-хиджа – один из высокопочитаемых месяцев в исламе, а особо ценными являются его первые 10 дней. В 2025 году они выпадают на 28 мая – 6 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ценность этих дней заключается в том, что в этот период мусульмане совершают большое паломничество в Мекку (хадж), что является одним из столпов ислама. Кроме того, на 10 день месяца верующие празднуют Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения, Ид аль-Адха).

Новый год по мусульманскому календарю

Новый год в исламе наступает первого дня месяца Мухаррам. В 2025 году он выпадает на 26 июня. Следует учесть, что для мусульман этот день не несет серьезного смысла, поэтому его не принято отмечать. Верующие в Новый год собираются в мечетях, совершают молитвы и вспоминают историю переселения пророка из Мекки в Медину.

Мухаррам

Мухаррам (26 июня – 25 июля) – один из запретных месяцев в исламе. Десятого числа Мухаррама верующие отмечают День Ашура.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что Мухаррам – первый месяц в мусульманском календаре. Поэтому с его приходом у приверженцев религии наступает Новый год. Сейчас по исламу продолжается 1446 год, но 26 июня 2025 года для мусульман наступит 1447 год.

Сафар

Сафар (26 июля – 23 августа) – второй месяц календаря. Происхождение его названия имеет две версии:

от слова «желтый» (в этот месяц листья желтели и падали);

«Ноль» или «пустота», которая приходит после завершения Мухаррама.

Раби уль-авваль

Месяц Раби уль-авваль (24 августа – 22 сентября) – третий по счету месяц в исламе. Среди мусульман этот месяц является особенным, так как 12 числа родился пророк Мухаммед. В 2025 году день рождения посланника Аллаха выпадает на 3-4 сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, месяц Раби уль-авваль – первый месяц весны. Название месяца связано с наступлением счастья и уходом холодной зимы.

Раби ас-сани

Месяц Раби ас-сани (23 сентября – 22 октября) – четвертый месяц в исламе. Название в переводе с арабского означает «последняя весна» или «вторая весна».

Джумада аль-уля

Месяц Джумада аль-Уля (23 октября - 21 ноября) – пятый по счету в исламском календаре. Этот месяц всегда приносил за собой засуху.

Джумада ас-сани

Джумада ас-сани (22 ноября – 20 декабря) – шестой месяц в календаре, который, как и прошлый, протекал с засухой. Соответственно, название этого и предыдущего месяцев в переводе с арабского означает «засуха».