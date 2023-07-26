Президент Казахстана осудил сожжение Корана в Европе

Опубликовано: 15:45, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Казахстана присоединился к лидерам, осудившим акт сожжения Корана. По его словам, подобные акции направлены на нагнетание ситуации в регионах и не способствуют мирному существованию представителей разных религий.

Акты сожжения Корана в ряде стран Европы направлены на усиление напряженности в мире, данные жесты никоим образом не способствуют мирному сосуществованию представителей различных религий и народов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Также он подчеркнул, что каждая подобная акция должна получить жесткий ответ со стороны местных властей.

Ранее сообщалось, что многие представители мирового сообщества, в числе которых Россия и Турция также осудили акт осквернения священной для мусульман книги – Корана. В частности официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неуместным проявлять неуважение к любой религии.

Кроме того, в среду Генассамблея ООН приняла сегодня резолюцию, в соответствии с которым всякое неуважительное обращение со связанными книгами приравнивается к акту нарушения международного права.