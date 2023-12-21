Президент Ирана посетит Турцию

Встреча лидеров Турции и Ирана состоится 4 января. Раиси и Эрдоган обсудят перспективы двустороннего сотрудничества.

Иранский лидер Эбрахим Раиси прибудет в Турцию с официальным визитом 4 января.

Запланирован диалог по двусторонним и региональным вопросам, обсуждение сотрудничества двух стран, в том числе в рамках борьбы с терроризмом.

Также лидеры Турции и Ирана обсудят экономическое взаимодействие - объем взаимной торговли планируется нарастить до $30 млрд, то есть увеличить почти в пять раз.

Кроме того, на повестке будет вопрос об увеличении количества пропускных пунктов между Турцией и Ираном: планируется построить три КПП (Гюрбулак, Капыкёй и Эсендере) и открыть с согласия иранской стороны еще два таких пункта.

Стороны, по итогу переговоров, планируют поднимать десять меморандумов о взаимопонимании.