Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД Турции

В Турции недовольны последними заявлениями иранских чиновников, позволивших себе критиковать действия турецких властей. Ранее критическое заявление в адрес руководства Ирана сделал глава турецкого МИД.

Во вторник, 4 марта, временного поверенного в делах посольства Ирана вызвали в МИД Турции. Соответствующую информацию подтвердил официальный представитель турецкого министерства.

"Мы регулярно встречаемся и обмениваемся мнениями с иранскими официальными лицами. Сегодня мы пригласили в наш МИД временного поверенного в делах посольства Ирана. На встрече обсуждались двусторонние вопросы. Мы также затронули вопрос об обвинениях некоторых иранских чиновников в адрес Турции"

– Онджю Кечели

Он обратил внимание на то, что чиновники Исламской Республики стали все чаще позволять себе публично критиковать действия Турции.

"На самом деле ранее мы передали иранской стороне подготовленное нами досье по этому вопросу"

– турецкий дипломат

Он подчеркнул, что вопросы, связанные с внешней политикой, нельзя использовать в качестве нарративов для внутренней.

"В этом контексте мы предпочитаем передавать критические сообщения, которые предназначены другой стране, непосредственно их адресатам. Так мы сделали и сегодня"

– представитель МИД

Напомним, ранее турецкого посла вызвали в МИД Ирана. Руководство Исламской Республики приняло такое решение после заявления главы МИД Турции, в котором он раскритиковал действия ИРИ в Сирии.