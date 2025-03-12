Главы МИД Турции и Ирана сегодня провели телефонный разговор

Телефонная беседа состоялась сегодня между министрами иностранных дел Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи. Дипломаты обсудили актуальные темы региональной и международной повестки.

Руководители внешнеполитических ведомств Турции и Ирана в понедельник провели телефонную беседу, о ней поведали в МИД ИРИ.

В сообщении иранского МИД говорится, что Хакан Фидан и Аббас Аракчи подняли актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Дипломаты сделали особый акцент на происходящем в регионе, в том числе они рассмотрели ситуацию в секторе Газа и Ливане. Еще одной темой стали американские удары по Йемену.

Помимо этого, Фидан, напомнив о том, что недавно он принял участие в заседании Арабо-исламского контактного комитета, которое прошло в Каире, обратил внимание на важную роль усиленного внимания мусульманских стран к ситуации в секторе Газа.