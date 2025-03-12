Вестник Кавказа

Главы МИД Турции и Ирана сегодня провели телефонный разговор

Главы МИД Турции и Ирана сегодня провели телефонный разговор
Телефонная беседа состоялась сегодня между министрами иностранных дел Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи. Дипломаты обсудили актуальные темы региональной и международной повестки.

Руководители внешнеполитических ведомств Турции и Ирана в понедельник провели телефонную беседу, о ней поведали в МИД ИРИ.

В сообщении иранского МИД говорится, что Хакан Фидан и Аббас Аракчи подняли актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Дипломаты сделали особый акцент на происходящем в регионе, в том числе они рассмотрели ситуацию в секторе Газа и Ливане. Еще одной темой стали американские удары по Йемену.

Помимо этого, Фидан, напомнив о том, что недавно он принял участие в заседании Арабо-исламского контактного комитета, которое прошло в Каире, обратил внимание на важную роль усиленного внимания мусульманских стран к ситуации в секторе Газа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран отказывается от прямых переговоров с США

Иран отказывается от прямых переговоров с США

Глава МИД Ирана направится в Армению сегодня

Глава МИД Ирана направится в Армению сегодня

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

Евротройка дала обещание Ирану помочь с отменой санкций США

Евротройка дала обещание Ирану помочь с отменой санкций США

Дедлайн на заключение ядерной сделки прокомментировали в Иране

Дедлайн на заключение ядерной сделки прокомментировали в Иране

Тегеран осудил удары США по Йемену

Тегеран осудил удары США по Йемену

Аббас Аракчи прилетит в Ереван

Аббас Аракчи прилетит в Ереван

Главное условие для прямых переговоров с США назвали в Иране

Главное условие для прямых переговоров с США назвали в Иране

Иран и США начали ядерные переговоры

Иран и США начали ядерные переговоры

Главы МИД Азербайджана и ИРИ провели телефонную беседу

Главы МИД Азербайджана и ИРИ провели телефонную беседу

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы