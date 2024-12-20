Зачем турецкое телевидение заговорило на фарси? Как на это отреагировали в Иране?

Запуск Телерадиокомпанией Турции (TRT) ираноязычной новостной цифровой платформы TRT Farsi стал значимым событием для отношений между Ираном и тюркским миром. Однако в Иране прозвучали и негативные реакции на запуск канала. Расскажем, зачем создана TRT Farsi и чего боятся в Тегеране.

В современном мире, где информация стала одним из ключевых ресурсов, запуск новой платформы может повлиять на геополитический ландшафт регионов. Начиная вещание на фарси TRT руководствовалась интересами сближения.

Потенциал культурного сближения

Одной из главных целей запуска TRT Farsi стало укрепление культурных связей между Турцией и Ираном. Обе страны обладают богатым историческим и культурным наследием и имеют множество общих точек соприкосновения. TRT Farsi призвано стать площадкой для продвижения турецкой культуры, искусства и образа жизни, что должно стимулировать иранскую аудиторию к большей открытости и интересу к тюркскому миру.

Также платформа предоставляет возможность для обмена идеями и информацией на языке, понятном иранской аудитории, что должно способствовать снижению уровня недопонимания и укреплению доверия между народами.

Политические и экономические аспекты

Турция позиционирует себя как важный игрок на политической арене Ближнего Востока и Центральной Азии, и эта инициатива может рассматриваться как часть более широкой стратегии усиления влияния в регионе. В то время как отношения между Турцией и Ираном часто бывают сложными из-за геополитических интересов и различий в идеологиях расширение каналов информационного взаимодействия поможет смягчению противоречий и поиску общих интересов.

Экономическое взаимодействие также выиграет от создания новой платформы. Прямой доступ к информационному пространству Ирана позволяет турецким бизнесменам и инвесторам лучше понимать рынок и искать новые возможности для сотрудничества. TRT Farsi послужит инструментом для продвижения турецких товаров и услуг, что способствует росту торгового обмена между странами.

Как будет реагировать Иран?

Как отреагирует иранское правительство на запуск TRT Farsi? Будет ли это воспринято как возможность для укрепления связей с Турцией или как угроза культурному влиянию?

Ответом для Ирана может стать активизация собственной информационной политики: развитие и поддержка местных медиа-инициатив, усилия по распространению иранской культуры за пределами страны. Важно отметить, что информационные ресурсы могут выступать не только в роли инструмента культурного обмена, но и давления, если они используются асимметрично и односторонне.

Однако не все в Иране поддержали запуск TRT Farsi.

В нашей стране была запущена персоязычная телевизионная сеть Турции с официальным разрешением ИРИ! Эта сеть ранее представляла собой сайт в интернете, который активно действовал против Ирана, черня достижения и успехи нашей страны и стремясь стравливать этнические группы Ирана друг с другом. Знали ли чиновники, выдавшие разрешение на запуск этого канала, о его природе?

- главный редактор консервативной иранской газеты «Кейхан» Хосейн Шариатмадари.

Будущее информационного взаимодействия

В долгосрочной перспективе взаимодействие через TRT Farsi может стать частью информационной инфраструктуры, связывающей тюркский мир и Иран. Открытые каналы коммуникации и свободный обмен идеями и информацией способны усилить стабильность в регионе и создать основу для партнерства. Выход на иранскую аудиторию стимулирует другие тюркские страны и организации к аналогичным инициативам, что поможет обеспечить более гибкую и эффективную региональную политику, основанную на взаимопонимании и уважении.