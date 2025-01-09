Вице-премьер Грузии отметил актуальность борьбы с коррупцией для "Мечты"

Леван Давиташвили прокомментировал высокую позицию Грузии в рейтинге восприятия коррупции. По словам вице-премьера, это говорит об эффективном управлении.

Вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили высказался об антикоррупционной политике "Грузинской мечты". По словам Давиташвили, борьба с коррупцией была и остается одной из приоритетных целей для правящей партии.

"Направление, включающее борьбу с коррупцией, всегда было актуальным при нашей власти, оно сохраняет эту актуальность сегодня и будет оставаться таковым в будущем"

– Леван Давиташвили

Давиташвили также прокомментировал высокую позицию Грузии в мировом рейтинге восприятия коррупции. По словам вице-премьера, страна сохранит лидерство в регионе по этому показателю.

Министр экономики страны отметил, что высокие позиции Грузии в рейтинге свидетельствуют об эффективном управлении.

Отметим, что в рейтинге восприятия коррупции Transparency International за прошлый год Грузия заняла 53 место из 180, став лучшей в Восточной Европе и Центральной Азии.