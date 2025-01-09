Вестник Кавказа

Вице-премьер Грузии отметил актуальность борьбы с коррупцией для "Мечты"

Вице-премьер Грузии отметил актуальность борьбы с коррупцией для "Мечты"
© Фото: Министерство экономики и устойчивого развития Грузии
Леван Давиташвили прокомментировал высокую позицию Грузии в рейтинге восприятия коррупции. По словам вице-премьера, это говорит об эффективном управлении.

Вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили высказался об антикоррупционной политике "Грузинской мечты". По словам Давиташвили, борьба с коррупцией была и остается одной из приоритетных целей для правящей партии. 

"Направление, включающее борьбу с коррупцией, всегда было актуальным при нашей власти, оно сохраняет эту актуальность сегодня и будет оставаться таковым в будущем"

– Леван Давиташвили 

Давиташвили также прокомментировал высокую позицию Грузии в мировом рейтинге восприятия коррупции. По словам вице-премьера, страна сохранит лидерство в регионе по этому показателю. 

Министр экономики страны отметил, что высокие позиции Грузии в рейтинге свидетельствуют об эффективном управлении. 

Отметим, что в рейтинге восприятия коррупции Transparency International за прошлый год Грузия заняла 53 место из 180, став лучшей в Восточной Европе и Центральной Азии.

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