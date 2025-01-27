В Туркестанской области вырастет новый микрорайон

В Сайрамском районе Туркестанской области появится новый жилой микрорайон –решение о его строительстве сегодня приняли участники совещания в областном акимате, которые признали такую необходимость.

Власти Туркестанской области приняли решение о строительстве нового жилья в одном из самых густонаселенных районов региона – Сайрамском, где уже назрела такая необходимость, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

"Мы поддерживаем эту инициативу. Аким района должен системно организовать работу совместно с ответственными управлениями. В первую очередь необходимо провести инфраструктуру. Каждый строительный объект и здание должны быть тщательно продуманы и построены с высоким качеством"

- Нуралхан Кушеров

Туркестанская область Казахстана активно прирастает населением и динамично развивается, однако здесь уже наблюдается ощутимый дефицит жилья, в связи с чем власти области решили не размениваться на точечное строительство, а строить сразу полноценный жилой микрорайон с готовой инфраструктурой, передает Sputnik Казахстан.

Новое жилое пространство вырастет в селе Карасу и раскинется на площади в 57 га – в него войдут 47 жилых пятиэтажек, рассчитанных на проживание 2820 семей, а также вся сопутствующая инфраструктура - здания администрации, современной поликлиники, комплекса с Домом культуры и Дворцом молодежи, современных школы и детского сада, а также магазинов и парка. Также здесь будет построена мечеть, рассказал аким Сайрамского района Арман Сабитов, представляя план нового микрорайона.

Акимат уже разработал проектно-сметную документацию для создания инженерно-коммуникационной инфраструктуры будущего жилого пространства.