Кабинеты юридической помощи заработали в селах Казахстана

Министерство юстиции Казахстана открыло свыше 2 тысяч кабинетов юридической помощи в самых удаленных уголках страны, обеспечив жителей ее деревень и аулов правовой поддержкой в любых жизненно важных вопросах.

Во всех отдаленных сельских населенных пунктах Казахстана заработали около 2 тыс "Кабинетов права" – мест, где каждый их житель сможет бесплатно получить необходимую правовую информацию, а при необходимости – и реальную юридическую помощь профессиональных юристов, сообщает пресс-служба Минюста страны.

"Кабинеты функционируют на базе уголков самообслуживания Е-gov в зданиях районных, сельских акиматов, в сельских клубах, в центрах досуга и т.д. Это обеспечивает оказание правовой помощи населению и доступ к правовой информации для предоставления возможности самостоятельного изучения законодательства в отдаленных сельских округах"

- Минюст Казахстана

Для работающих в них юристов созданы все условия – все кабинеты оборудованы компьютерами с доступом к государственной информационно-правовой базе "Адилет" и базе данных "Закон", а также доступом к информационным системам государственных органов по взаимодействию с населением, передает Sputnik Казахстан.

Юристы на местах не только оказывают населению помощь на местах, но и, при возникновении такой необходимости, могут связаться с сотрудниками территориального органа юстиции, представителями палат юридических консультантов и коллегии адвокатов, информирует казахстанский Минюст.

Работа кабинетов, которые доступны для населения с 9-00 до 18-30 в будние дни, организована органами юстиции совместно с районными акиматами, добавили в министерстве.