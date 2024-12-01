Вестник Кавказа

Аэропорт Ставрополья увеличил пассажиропоток в январе 2025 года

Аэропорт Ставрополя
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Порядка 43 тыс человек обслужил аэропорт столицы Ставропольского края за январь 2025 года. Ранее он приобрел новый терминал.

В январе 2025 года Международный аэропорт Ставрополя обслужил около 43 тыс пассажиров, что на 8,2% больше прошлогодних показателей, рассказали в пресс-службе авиагавани.

Это произошло после выполнения части масштабной реконструкции ставропольского аэропорта, в рамках которой был установлен новый терминал, была расширена его площадь до 6 кв м и увеличена пропускная способность.

Напомним, что власти Ставрополья прогнозируют стремительный рост пассажиропотока аэропортов краевой столицы и соседних Минвод: он может увеличится до 6 млн человек в 2025 году. Также планируется нарастит количество новых направлений.

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