Вестник Кавказа

Автобусы свяжут аэропорт Ставрополя с городами Юга России

Автобусы свяжут аэропорт Ставрополя с городами Юга России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспортное сообщение на Юге России улучшится. Из ставропольского аэропорта будут ходить автобусы в города Ставрополья и Кубани.

В будущем году из аэропорта Ставрополя будут запущены автобусы в разные города Ставропольского и Краснодарского краев.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в воздушной гавани появится вокзал для удобства пассажиров.

"В аэропорту Минеральных Вод мы сохраним все маршруты, которые сегодня существуют, а в Ставрополе предполагаем, что в течение следующего года поставим модульный вокзальный комплекс на въезде в новый аэропорт"

– Владимиров

Сейчас аэропорт Ставрополя проходит модернизацию – работы ведутся в терминале внутренних авиалиний.

Напомним, ранее стало известно, что Ставрополье закупит несколько десятков новых троллейбусов. На эти цели выделят 1,5 млрд рублей.

Новые троллейбусы должны будут иметь кондиционеры и системы отопления, а также камеры в салоне. Кроме того, должна быть предусмотрена бесконтактная оплата.

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