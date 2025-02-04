Вестник Кавказа

Куртатинское ущелье в Северной Осетии получит гостиницу

Куртатинское ущелье в Северной Осетии получит гостиницу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В населенном пункте Даргавс в Северной Осетии будет построена гостиница. На работы будет потрачено свыше 700 млн рублей.

Гостиница на 70 номеров появится в поселке Даргавс, который располагается в знаменитом Куртатинском ущелье в Северной Осетии, рассказали в республиканском Минэкономразвития.

Новую гостиницу расположат на высоте 1,4 тыс м над уровнем моря. На ее строительство будет потрачено свыше 700 млн рублей, из которых около 200 млн рублей – инвестиции.

Отмечается, что там также обустроят спа-центр, рестораны и бассейны.

Напомним, что в Северной Осетии отдохнули 1,6 млн путешественников в 2024 году. Куртатинское ущелье стало одним из наиболее посещаемых мест республики.

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